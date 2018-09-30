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Орловские пенсионеры приглашаются на компьютерные курсы

На курсах пенсионеры смогут научиться уверенно обращаться с компьютером, самостоятельно создавать и сохранять документы, работать с электронной почтой, быстро находить в интернете полезную информацию и сохранять ее, пользоваться социальными сетями и получать государственные услуги онлайн.



Бесплатные занятия организованы специально для пожилых людей и будут по силам даже тем, кто ни разу не пользовался компьютером.



Записаться на обучение можно по телефонам 72-92-77 и 72-92-33.