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Вниманию водителей!

В связи с прокладкой сетей водопровода и канализации на ул. Чапаева в районе дома №10 до 9 ноября ограничено движение транспортных средств на данном участке.

В связи с прокладкой сетей водопровода и канализации по ул. 2-я Курская в районе дома №8а до 5 ноября ограничено движение транспортных средств на данном участке.

В связи с прокладкой сетей водопровода по ул. Ливенская в районе дома №58 и по ул. Молдавская от дома №25 до пересечения с ул. Ливенской до 12 октября ограничено движение транспортных средств по указанному участку дорог.