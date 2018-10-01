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ПФР предупреждает: материнский капитал - в центре внимания мошенников

Мошенники якобы предлагают юридическую помощь в обналичивании материнского капитала. При этом доверчивые граждане не задумываются о том, что подобные операции – вне закона. Соглашаясь на махинации, владельцы сертификатов могут в лучшем случае потерять часть денег. А в худшем – вообще лишиться права на данную меру государственной поддержки. И в любом случае владелец сертификата становится соучастником преступления по факту нецелевого расходования государственных средств.



В рамках предусмотренных законом полномочий органы ПФР пресекают любые попытки мошенничества с «детскими» деньгами. Все предоставляемые гражданами комплекты документов на распоряжение средствами МСК тщательно изучаются, в необходимых случаях проводятся дополнительные проверки.



Отделение ПФР по Орловской области напоминает, что по закону владелец сертификата может выбрать одно из следующих направлений использования средств материнского капитала: улучшение жилищных условий, образование любого ребенка в семье, формирование накопительной пенсии матери и приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов.



Нуждающиеся семьи, в которых второй ребенок родился или был усыновлен, начиная с 1 января 2018 года, имеют право на получение ежемесячной выплаты из средств материнского (семейного) капитала в размере 9 429. Для этого необходимо обратиться в ПФР с пакетом соответствующих документов (подробнее - на сайте ПФР)



Как сообщили в ПФР, ежемесячная выплата - это единственный законный способ получить средства материнского капитала наличными.