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Коротко о главном

- Нетрезвый вираж. Ни один день не обходится без тех, кто не видит на дороге препятствий.

- Пусть не единогласно, но утверждено! Депутаты Облсовета сегодня одобрили трех заместителей губернатора.

- Расследование завершено. Судьбу обвиняемого в убийстве Уварова и Соболева решит суд.

- Старт на Всемирную гимназиаду. Кандидаты определяются в Орле.

- Наш паровоз вперед лети! 150 лет назад в Орел вошел первый локомотив.