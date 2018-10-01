Новости версия для печати В Орловской области на трассе был сбит пешеход ДТП произошло 28 сентября в 19:20.



Водитель автомобмля «ВАЗ-21074», двигаясь по автодороге Нарышкино-Сосково-Алмазово, не выбрал безопасной скорости для движения, не справился с управлением, вследствие чего допустил наезд на пешехода, который двигался в попутном направлении вдоль края проезжей части вне населённого пункта, в темное время суток без светоотражающих элементов на одежде. Пешеход был доставлен в ООКБ.





Орловское Информбюро

1 октября 2018 года







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