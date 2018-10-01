Новости версия для печати На 20-м километре федеральной автодороги Орел-Тамбов погиб пешеход ДТП произошло вечером 30 сентября.



Наезд произошел на неосвещенном участке дороги. Автомобилистка, управлявшая «Ладой Гранта», слишком поздно заметила переходившего дорогу мужчину. Пешеход погиб на месте. Девушка-водитель также получила травмы и была госпитализирована. Первые сведенья о ДТП полицейские получили от пассажира «Лады Гранты».

По факту ДТП ведется расследование, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В Госавтоинспекции отметили: пешеход находился на загородной трассе без светоотражающих элементов на одежде, что и сыграло для него роковую роль.





Иван Суверин

1 октября 2018 года







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