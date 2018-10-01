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За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 24 ДТП

Из них 9 ДТП с пострадавшими, в результате 14 человек получили телесные повреждения, один человек погиб. Пострадали пятеро несовершеннолетних.

29 сентября в 11:45 водитель, управляя автомобилем «Тойота Камри», следовал по Московскому шоссе и в районе д.56 допустил столкновение с автомобилем «Мазда», который следовал впереди попутно с последующим столкновением автомобиля «Мазда» с автомобилем «Рено Меган», который так же следовал впереди попутно. 29 сентября в больницу им. Семашко за медицинской помощью обратились: водитель автомобиля «Мазда» и его пассажир. Они были направлены на амбулаторное лечение.

29 сентября в 12:15 водитель, управляя автомобилем «Опель Астра», следовала по улице Комсомольской и в районе дома №189 при повороте налево на переулок Карачевский допустила столкновение с двигавшимся во встречном направлении прямо автомобилем «Фольксваген Джетта», с последующим столкновением автомобиля «Опель» с автомобилем «Мерседес», который следовал по переулку Карачевскому в направлении улицы Комсомольской. В результате ДТП пассажиры автомобиля «Фольксваген» (мальчик 2016 г.р., и женщина 1984 г.р.) получили травмы, направлены на амбулаторное лечение.

29 сентября в 17:25 водитель, управляя автомобилем «Лада Ларгус» следовал по улице Панчука и на нерегулируемом перекрестке с улицей Васильевской произошло столкновение с автомобилем «Фольксваген Джетта», который следовал по улице Васильевской, с последующим столкновением автомобиля «Лада Ларгус» с автомобилем «Рено Логан», который следовал по ул. Васильевская со стороны ул. Колхозная. В результате ДТП водитель автомобиля «Лада» получил телесные повреждения, госпитализирован. Пассажир автомобиля «Рено Логан» 2004 г.р., направлен на амбулаторное лечение.

30 сентября в 13:10 водитель, управляя автомобилем «Хендэ Солярис», двигалась по автодороге «Орел-Брянск-Смоленск». В районе 45 км женщина не справилась с управлением и допустила съезд в кювет с последующим наездом на дерево. В результате ДТП водитель обратилась за медпомощью в Карачевскую ЦРБ, Брянской области. Пассажиру оказана медицинская помощь на месте, фельдшером Хотынецкой ЦРБ.

30 сентября в 19:30 несовершеннолетний водитель (2003 г.р.), управляя устройством, предназначенным для обработки почвы - культиватором «fermer fm-811mx» с тележкой, двигаясь по встречной полосе на автомобильной дороге «село Воронец – деревня Лебедиха», допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Ваз 21074». В результате столкновения несовершеннолетний водитель получил телесные повреждения, его несовершеннолетний пассажир (2001 г.р.) госпитализирован.

30 сентября в 20:05 женщина-водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта», следовала по автодороге «Орел-Тамбов». В районе 20 км произошел наезд на неустановленного пешехода, который от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. Водитель, получила телесные повреждения, не госпитализирована.


Орловское Информбюро
1 октября 2018 года

 


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