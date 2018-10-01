Новости версия для печати Сегодня начинается осенний призыв Призывные комиссии Орловской области приступили к работе.



Орловская область занимает лидирующие места по показателю призыва молодых людей с высшим профессиональным образованием. И традиционно выполняет «план призыва». Только в Орле на призывные комиссии будет вызвано более полутора тысяч парней. 185 из них должны пополнить вооруженные силы страны.



Что касается «уклонистов», их количество за последние четыре года сократилось более чем в 10 раз. Призывники могут заменить военную службу по призыву на службу по контракту сроком 2 года.





Татьяна Напольских

1 октября 2018 года







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