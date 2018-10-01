Новости версия для печати Сегодня – День пожилых людей Поздравление правительства Орловской области



Уважаемые представители старшего поколения!

Поздравляем вас с Днем пожилых людей!



Ваш упорный труд, грандиозные свершения в науке, творчестве, спорте, всех сферах жизни создали надежную платформу развития и процветания современной России. Духовные скрепы, объединяющие российский народ, выкованы из нерушимого металла преемственности поколений, уважения к старшим, наставничества.



Сегодня стране остро необходим ваш опыт, стойкость, принципиальная гражданская позиция и мудрость.



Пройдя суровые житейские испытания, познав вкус заслуженных побед, вы стали истинными патриотами и созидателями, научились щедро делиться своими знаниями и заботой. Принципиальная задача Правительства области - создать все условия для комфорта и благополучия граждан золотого возраста, вселить в них уверенность в завтрашнем дне.



Дорогие друзья! Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, долголетия, домашнего уюта!





ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ





Орловское Информбюро

1 октября 2018 года







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