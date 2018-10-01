Сегодня – День пожилых людей

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понедельник
1.10.2018
20:21:20
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Сегодня – День пожилых людейПоздравление правительства Орловской области
Уважаемые представители старшего поколения!
Поздравляем вас с Днем пожилых людей!
Ваш упорный труд, грандиозные свершения в науке, творчестве, спорте, всех сферах жизни создали надежную платформу развития и процветания современной России. Духовные скрепы, объединяющие российский народ, выкованы из нерушимого металла преемственности поколений, уважения к старшим, наставничества.
Сегодня стране остро необходим ваш опыт, стойкость, принципиальная гражданская позиция и мудрость.
Пройдя суровые житейские испытания, познав вкус заслуженных побед, вы стали истинными патриотами и созидателями, научились щедро делиться своими знаниями и заботой. Принципиальная задача Правительства области - создать все условия для комфорта и благополучия граждан золотого возраста, вселить в них уверенность в завтрашнем дне.
Дорогие друзья! Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, долголетия, домашнего уюта!
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