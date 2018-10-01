Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Под ружье! Сегодня стартовал осенний призыв.



- Ни дня без ДТП. За выходные в авариях пострадали 14 человек. Один – погиб.



- Две прерванные жизни – из личной неприязни. Дело по громким убийствам предано в суд.



- Готовность «номер один». Сегодня началась всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. Орловщина принимает в ней участие.

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Вести-Орёл

1 октября 2018 года







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