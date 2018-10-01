Новости версия для печати Совещание в администрации Орловской области Подготовка дорог региона к зиме. Успехи в уборке урожая. 200-летие Тургенева.



Еще четыре года назад стали готовится к двухсотлетнему юбилею Ивана Сергеевича Тургенева. В этом году прошла чреда масштабных мероприятий: фестиваль «Мода на русское», «Тургеневская осень», литературно-кулинарный фестиваль «Тургеневский бережок», наши артисты показали спектакль в Польше. А вот успеют ли завершить ремонт самого музея Спасское-Лутовиново? До юбилея писателя остался всего лишь месяц. Поэтому сейчас это вопрос номер один. Вадим Соколов, и. о. первого зам. губернатора и председателя правительства Орловской области, руководитель администрации губернатора и правительства Орловской области: «Есть поручение губернатора после 14 октября провести заседание регионального оргкомитета по подготовке к празднованию. Я думаю, там все исчерпывающие ответы будут даны». Наталья Георгиева, и. о. начальника управления культуры и архивного дела Орловской области: «Общий объем финансирования мероприятий в Орловской области составляет порядка 198 миллионов рублей. Основная часть мероприятий финансируется за счет средств федерального бюджета – 196 миллионов рублей – на проведение ремонтно-реставрационных работ». На финишную прямую выходит и подготовка спецтехники и песко-соляной смеси к зимнему периоду. Пока сто процентной готовности нет, но приход зимы не должен стать неожиданностью, заверили чиновники. Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «На зимнее содержание автомобильных дорог в 2018-19 годах в городе Орле планируется использовать 196 миллионов рублей. Работы по зимнему содержанию улично-дорожной сети города Орла планируются выполнять силами МУП «Спецавтобаза». На сегодняшний день на предприятии имеется 68 единиц коммунальной техники для зимних видов работ». Сегодня на совещании говорили и об урожае-2018. Орловщина вновь вошла в число лидеров в ЦФО, уже намолотили почти 3 тысячи тонн зерновых и зернобобовых. Лидер - Ливенский район.





Анна Вайсергисер

1 октября 2018 года







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