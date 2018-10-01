Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


понедельник
1.10.2018
20:20:51
Новости
Все новости
Видео

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

Совещание в администрации Орловской области

Подготовка дорог региона к зиме. Успехи в уборке урожая. 200-летие Тургенева.

Еще четыре года назад стали готовится к двухсотлетнему юбилею Ивана Сергеевича Тургенева. В этом году прошла чреда масштабных мероприятий: фестиваль «Мода на русское», «Тургеневская осень», литературно-кулинарный фестиваль «Тургеневский бережок», наши артисты показали спектакль в Польше. А вот успеют ли завершить ремонт самого музея Спасское-Лутовиново? До юбилея писателя остался всего лишь месяц. Поэтому сейчас это вопрос номер один. 
Вадим Соколов, и. о. первого зам. губернатора и председателя правительства Орловской области, руководитель администрации губернатора и правительства Орловской области: «Есть поручение губернатора после 14 октября провести заседание регионального оргкомитета по подготовке к празднованию. Я думаю, там все исчерпывающие ответы будут даны».
Наталья Георгиева, и. о. начальника управления культуры и архивного дела Орловской области: «Общий объем финансирования мероприятий в Орловской области составляет порядка 198 миллионов рублей. Основная часть мероприятий финансируется за счет средств федерального бюджета – 196 миллионов рублей – на проведение ремонтно-реставрационных работ».
На финишную прямую выходит и подготовка спецтехники и песко-соляной смеси к зимнему периоду. Пока сто процентной готовности нет, но приход зимы не должен стать неожиданностью, заверили чиновники.
Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «На зимнее содержание автомобильных дорог в 2018-19 годах в городе Орле планируется использовать 196 миллионов рублей. Работы по зимнему содержанию улично-дорожной сети города Орла планируются выполнять силами МУП «Спецавтобаза». На сегодняшний день на предприятии имеется 68 единиц коммунальной техники для зимних видов работ».
Сегодня на совещании говорили и об урожае-2018. Орловщина вновь вошла в число лидеров в ЦФО, уже намолотили почти 3 тысячи тонн зерновых и зернобобовых. Лидер - Ливенский район. 
 



Анна Вайсергисер
1 октября 2018 года

 


На главную страницу
© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта