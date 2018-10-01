В Орле прошел первый межрегиональный турнир по рубке шашкой

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понедельник
1.10.2018
20:21:00
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В Орле прошел первый межрегиональный турнир по рубке шашкойТаким образом организаторы надеются возродить традиционные соревнования среди казаков. В соревнованиях приняли участие не только орловские казаки, но и представители Смоленской, Брянской, Тульской, Курской, Московской областей.
Межрегиональный турнир по рубке шашкой на Орловской земле проходил впервые. Как и любое казачье мероприятие, он начался с молебна.
Первыми в умении рубануть шашкой попробовали себя кадеты, а затем свое мастерство продемонстрировали профессионалы. Кстати, никто не пострадал – казаки шашкой рубили пластиковые бутылки, наполненные водой. Победители были награждены грамотами и кубками.
В этот день все желающие смогли не только посмотреть захватывающие действо, но и принять участие в казачьих играх и забавах, а также отведать блюда, приготовленные на полевой кухне.
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