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В Орле прошел первый межрегиональный турнир по рубке шашкой

Межрегиональный турнир по рубке шашкой на Орловской земле проходил впервые. Как и любое казачье мероприятие, он начался с молебна.

Первыми в умении рубануть шашкой попробовали себя кадеты, а затем свое мастерство продемонстрировали профессионалы. Кстати, никто не пострадал – казаки шашкой рубили пластиковые бутылки, наполненные водой. Победители были награждены грамотами и кубками.

В этот день все желающие смогли не только посмотреть захватывающие действо, но и принять участие в казачьих играх и забавах, а также отведать блюда, приготовленные на полевой кухне.