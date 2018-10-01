Новости версия для печати Работы корреспондентов ГТРК «Орел победили в двух всероссийских фестивалях Наши коллеги вернулись из Уфы и Тобольска с заслуженными наградами.



В один день в нашу компанию пришли сразу две новости. И обе - хорошие. Работы наших коллег были отмечены на федеральном уровне, на всероссийских фестивалях в Уфе и Тобольске. Документальный фильм Анны Боевой и Сергея Дьяконова «Царский круг. Ливны» был удостоен специального приза и дипломов – губернатора Тюменской области и ГТРК «Регион-Тюмень». В Тобольске проходил V Всероссийский теле- и радиофестиваль «Человек и вера». Всего на конкурс было представлено более 200 работ из почти пятидесяти регионов страны. Николай Куревин, директор ГТРК «Орёл»: «Фестиваль в Тобольске уникальный в своем роде, потому что это не просто фестиваль веры, это фестиваль духовности. Очень серьезная конкуренция. И приятно, что наш фильм про город Ливны, который был образован царем Федором Иоанновичем в 1586 году, как и двадцать городов России, получил такое признание жюри. Это действительно профессионализм. В двойне было приятно, когда был в Тобольске, пришла новость, что наш коллега, ведущий новостей Вадим Багринцев, стал лучшим репортером года – он победил в престижной номинации «Селфи-репортаж». И, я хочу сказать, самое главное, что сегодня мы работаем для зрителей и стараемся работать профессионально, а жюри этих конкурсов показывают, что это действительно так. Это приятно и это обязывает к новым победам и к более качественной работе на телевидении». А в это же время в Уфе проходило награждение победителей III фестиваля «Мобильный репортёр года». Одноимённый проект уже несколько лет выходит на телеканале «Россия 24». А три года назад появилась идея объявлять на церемонии имена лучших авторов. И в номинации «Селфи-репортаж» жюри присудило первое место Вадиму Багринцеву. Это небольшой рассказ (в формате селфи-репортажа) о том, как самые отважные из членов нашего коллектива заявили команду для прохождения экстремального марафона «Тропа героев». Шесть километров с препятствиями принесли участникам забега незабываемые впечатления, а ГТРК «ОРЁЛ» - очередную победу. Вадим Багринцев, корреспондент, ведущий программы "Вести-Орёл": «Правильно говорят, что награда это награда не одного человека, а целой команды. В моем случае эта фраза абсолютно верна. Почему? Потому что ребята бежали по солнцу шесть километров – через речки, овраги, падали в грязь, а я просто ездил с ними на квадроцикле. Поэтому, простите коллеги из ВГТРК за штамп, но я скажу: «Награда добыта потом и кровью, но не моими, а моих коллег!». В итоге коллекцию ГТРК «Орёл» пополнили две авторские статуэтки. Одна из них – в виде медовой соты - из Уфы (этот регион славится своим мёдом). Другая - голубь с руками вместо крыльев, как символ мира - из Тобольска. Они заняли своё место среди призов, завоеванных нашей компанией, но, похоже, что скоро для наших наград понадобится столик побольше.





Ирина Костина

1 октября 2018 года







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