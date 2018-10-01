Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Есть такая обязанность… Сегодня в стране стартовал осенний призыв. - Отметились на федеральном уровне. Дважды. Журналисты ГТРК «Орел» привезли награды сразу с двух всероссийских фестивалей. - Предпраздничный ремонт. Успеют ли закончить? - Спасибо людям «золотого возраста». Сегодня - День пожилых людей.





Вести-Орёл

1 октября 2018 года







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