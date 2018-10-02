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вторник
2.10.2018
11:37:33
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В Ливнах создан приют «Все в твоих руках»В приют могут обратиться женщины, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.
По благословению епископа Ливенского и Малоархангельского Нектария в 2018 году социальная служба милосердия Ливенского благочиния создала приют «Всё в твоих руках», где оказывается помощь женщинам с несовершеннолетними детьми, пострадавшим от домашнего насилия или беременным, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, сообщает информационный портал Орловской области.
Приют находится под покровительством Свято-Сергиевского храма г. Ливны.
Цель данного проекта - обеспечить женщин, нуждающихся в помощи, временным приютом, оказать им психологическую поддержку, дать юридические консультации, обеспечить социальное сопровождение. Женщинам безвозмездно предоставляется гуманитарная помощь и питание.
Приют расположен по адресу: город Ливны, ул. Дружбы Народов, д.165.
Позвонить в приют можно по телефону 8-920-080-01-10 с 9:00 до 18:00.
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