Новости версия для печати В Ливнах создан приют «Все в твоих руках» В приют могут обратиться женщины, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.



По благословению епископа Ливенского и Малоархангельского Нектария в 2018 году социальная служба милосердия Ливенского благочиния создала приют «Всё в твоих руках», где оказывается помощь женщинам с несовершеннолетними детьми, пострадавшим от домашнего насилия или беременным, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, сообщает информационный портал Орловской области. Приют находится под покровительством Свято-Сергиевского храма г. Ливны. Цель данного проекта - обеспечить женщин, нуждающихся в помощи, временным приютом, оказать им психологическую поддержку, дать юридические консультации, обеспечить социальное сопровождение. Женщинам безвозмездно предоставляется гуманитарная помощь и питание. Приют расположен по адресу: город Ливны, ул. Дружбы Народов, д.165 .

Позвонить в приют можно по телефону 8-920-080-01-10 с 9:00 до 18:00.





Орловское Информбюро

2 октября 2018 года







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