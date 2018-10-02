Новости версия для печати Миллион рублей - учителю сельской школы на приобретение жилья Депутаты орловского Облсовета направили обращение в правительство России с предложением поддержать законопроект «Земский учитель».



В селах уже не первый год имеется дефицит кадров, новая программа позволит решить эту проблему. В ее рамках, предлагается обеспечивать финансовой поддержкой педагогов в возрасте до 35-ти лет, решивших работать в сельской школе. Сумма выплат – 1 миллион рублей. Сегодня в такой поддержке нуждаются порядка 400 молодых учителей области. Решить жилищный вопрос сельских учителей на региональном уровне невозможно в силу ограниченности бюджетных средств, необходимо содействие на федеральном уровне. Законопроект о разработке программы поддержали 32 субъекта страны.





Мария Семак

2 октября 2018 года







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