Новости версия для печати Орловские акробаты привезли сразу несколько наград из Великого Новгорода Турнир собрал сильнейших спортсменов из 12 регионов страны.



«Серебро» привезли Алиса Гусева и Кирилл Бутырин, уступив первенство паре из Московской области. «Бронзу» завоевали Арина Ивасенко и Александр Сарыгин. Однако, как говорят сами спортсмены, награды не повод расслабляться, ежедневные тренировки продолжаются, ведь впереди у ребят Кубок Петра Великого в Санкт-Петербурге и Кубок на призы Клавдии Наумовой.





Мария Семак

2 октября 2018 года







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