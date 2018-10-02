Новости версия для печати Андрей Клычков встретился с кандидатами на пост губернатора на выборах 9 сентября 2018 года Участниками встречи стали член партии «Родина» Евгений Алехин, представитель «Патриотов России» Елена Крачнакова, «Справедливоросс» Руслан Перелыгин и член ЛДПР Андрей Куцын.



Говорили о том, что избирательная кампания прошла в открытом и честном соперничестве и проявлении уважения друг к другу. За что глава региона сказал «спасибо» своим оппонентам. И отметил, что каждый из кандидатов продемонстрировал заинтересованность в объединении всех сил во имя успешного развития региона.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Сегодня наступает момент работы, когда нам действительно нужно все благие, позитивные и реализуемые идеи попытаться претворять в жизнь. Именно на это и нацелен я в своей работе». На встрече обсудили вопросы благоустройства городской инфраструктуры, поддержки малого бизнеса, выполнения социальных обязательств, снижения государственного долга области. В решении этих актуальных вопросов губернатор будет опираться, в том числе, и на пожелания тех, кто вместе с ним участвовал в выборах.





Татьяна Напольских

2 октября 2018 года







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