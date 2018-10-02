Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 15 ДТП Из них одно ДТП с пострадавшим, в результате один человек получили телесные повреждения.



1 октября в Ливнах в 13:30 женщина-водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», совершила наезд на пешехода - девочку 2005 года рождения, которая перебегала проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля, вне пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение.





Орловское Информбюро

2 октября 2018 года







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