Новости версия для печати В Орловском краеведческом музее открылась необычная выставка Михаила Кудряшова Его фотоработы уже знакомы орловскому зрителю - мастера представляли в Орле семь лет назад. В этот раз фотограф привез новый цикл работ, который называется «Гиперболы». Кроме того, Михаил Кудряшов дал мастер-класс по современному дизайну фотографии студентам колледжа культуры и искусств.



Работы Михаила Кудряшова скорее картины, а не фотографии, и привлекают любопытного зрителя своей непохожестью, отрешенностью от яркого пестрого окружающего мира, погружением в монохромную реальность.

Виктор Панков, член Союза дизайнеров России: «Это не простая, привычная светопись фотографическая. Глядя на многие работы, можно сразу подумать, что это офорт или литография, то есть, видно, что автор напитан широкой визуальной культурой». Часть работ, по задумке автора, визуально передают различные стихотворные размеры: ямб, хорей, дактиль и так далее. И поэтический ритм фотограф выстроил с помощью решеток с яйцами. И, это, безусловно, авангардный прием.

Михаил Кудряшов, член Союза фотохудожников, автор выставки: «Я оказался на лекции одного довольно известного филолога нашего города, специалиста по древнерусской литературе – Татьяны Борисовны Богатыревой, и я решил эту лекцию осветить визуальным рядом. То есть, это в некотором смысле картинки к лекции, но потом жизнь закрутилась-завертелась, лекция ушла в одну сторону, картинки – в другую, и вот такой верлибр получился». Смысл многих работ именно в идее, содержании, а не в форме, хотя и форма, с точки зрения художественного произведения, в полном порядке. Здесь есть над чем подумать, и есть чему поучиться и будущим фотографам.



Фотографии Михаил Кудряшов снимает, кстати, с совершенно простой аппаратурой, и иногда до сих пор печатает снимки вручную, о чем сам рассказал студентам на лекции, которая прошла сразу после открытия выставки. Мастер рассказал о современном подходе к фотоискусству, о модных тенденциях, о том, откуда берутся идеи, и стоит ли делить мир на монохромный и цветной.





Эва Стасюлевич

2 октября 2018 года







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