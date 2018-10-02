Новости версия для печати На Орловщине отметили Всемирный день ходьбы В нашем городе он проходит уже во второй раз.



В 2018 прогуляться вместе на дистанции 2 км 200 метров желание изъявили более 300 участников.



Отличное настроение и заряд бодрости – такие эмоции переполняли всех любителей «ходить пешком». После прохождения дистанции все участники были награждены грамотами и подарками





Юлия Опанасюк

2 октября 2018 года







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