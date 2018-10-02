Новости версия для печати Город должен быть не только благоустроенным, но и умным Внедрение цифровых технологий обсудили сегодня на всероссийском совещании. Оно прошло в форме селектора. Орловщина также приняла участие.



Селектор провел Андрей Чибис – заместитель министра строительства и ЖКХ России. Он отметил, что в ближайшие шесть лет на благоустройство из федерального бюджета будет выделено регионам почти 300 миллиардов рублей. Но не «всем сестрам» - по серьгам.

Андрей Чибис, зам. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ: «Будем давать больше денег тем, кто будет показывать динамику не только благоустройства, но и внедрение современных цифровых технологий в городском хозяйстве. Первый шаг, с чего мы начнем, это внедрение цифровых технологий в распространении рейтингового голосования за проекты по городской среде». Жители нашего региона также голосуют, прежде чем выбрать проект благоустройства. В этом году на объектах работают только орловские подрядчики, и серьезных претензий к ним нет. Но остаются вопросы по объему работ. В проектах благоустройства прописан минимальный перечень работ, который включает в себя асфальтирование дворовой территории, устройство дорожек при необходимости, скамейки, урны, освещение. А вот ремонт и обновление детских и спортивных площадок – уже не входит.

Денис Блохин, руководитель департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области: «Что касается спортивных площадок, детских площадок, безусловно, этот вопрос на сегодняшний день существует. Его мы планируем решать в рамках поквартального благоустройства территорий. Мы сейчас прорабатываем с проектировщиками города Орла и проектировщиками Москвы вообще принципиальные подходы и стандарты по благоустройству квартальных территорий». 9 октября пройдет совместный видеоселектор Минстроя и Минсвязи. От регионов будут присутствовать ответственные за городскую среду и цифровизацию. Видеоселектор будет посвящен утверждению региональных программ цифровизации, где внутри этих программ должны быть предусмотрены мероприятия по так называемому «Умному городу».





Татьяна Напольских

2 октября 2018 года







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