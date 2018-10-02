Новости версия для печати За прошедшие сутки Госавтоинспекторы задержали семь водителей, которые находились в состоянии опьянения Чтобы не допустить ДТП с участием нетрезвых водителей, орловские госавтоинспекторы проводят ежедневные рейды. И, к сожалению, ни один день не обходится без подобных нарушений.



За прошедшие сутки Госавтоинспекторы задержали семь водителей, которые находились в состоянии опьянения. Один из них был задержан за подобное правонарушение повторно. Ему грозит уголовная статья.





Татьяна Напольских

2 октября 2018 года







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