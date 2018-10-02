Новости версия для печати Рабочее совещание в администрации города Орла Ремонт моста Дружбы и просрочка оплаты аванса; неосвещённые по вечерам улицы; как город готовится к отопительному сезону.



Хоть и с запозданием, но чиновники таки решили проверить, как подрядчик, взявшийся за ремонт моста Дружбы, проявил себя в других регионах, и какая у него вообще репутация. Перед налоговой службой подозрительной задолженности нет, в Ижевске, где «РГС» строили мост через водохранилище, – довольны, к банкротству и ликвидации компания не стремится. Значит, во избежание вопросов, их работа в Орле тоже должна быть прозрачной. Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Представьте конкретный график с указанием конкретных работ и сроков их выполнения – на ближайшие три месяца, до нового года. Никакого секрета из этого мы делать не будем, мы его сделаем публичным». На такую идею руководителей города натолкнули обращения орловцев, утверждающих, что рабочих на мосту сейчас нет. Не меньше беспокоят орловцев и вечерние неосвещённые улицы. Жалобы по этому поводу Александр Муромский получал в интернете. Ситуацию исправит новый график включения и выключения освещения в городе. Светлана Климова, начальник управления коммунальным хозяйством г. Орла: «Включение и выключение производится в соответствии с этим графиком, в котором время меняется ежедневно, в зависимости от времени восхода и захода солнца». Этот график также станет общедоступным и будет размещён на сайте городской администрации. А вместе с ним и даты подачи тепла в квартиры и соцобъекты. Подготовку к отопительному сезону на планёрке тоже обсуждали. 50% тепломагистралей города уже заполнены водой, 10 километров 600 метров теплотрасс полностью обновлены. Николай Ванифатов, зам. главы администрации г. Орла, начальник управления городского хозяйства и транспорта: «Из 47 школ в городе полностью к теплу подключены 35. Из 81 детского сада подключены 64. Из учреждений здравоохранения подключена половина. Запущена часть локальных и крышных котельных. В настоящий момент в городе отапливается 180 домов, что составляет 9% фонда». 3 октября, согласно постановлению правительства, регион вступит в отопительный сезон.





Антон Киселёв

2 октября 2018 года







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