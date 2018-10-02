Новости версия для печати В октябре 2018 года в регионах РФ пройдет пробная версия переписи населения Пробная версия является ключевым этапом подготовки к Всероссийской переписи 2020 года.



Первый этап уже стартовал. Он продлится до 10 октября. Любой человек может принять участие в переписи самостоятельно, заполнив анкеты на сайте «Госсуслуг» . Пробная акция станет самой масштабной и необычной переписью в истории России. Участие в ней примут около 550 тысяч человек в девяти регионах страны. Людмила Акимова, зам. руководителя федеральной службы государственной статистики по Орловской области: «Уже с 11 по 15 октября сформируются списки, которые получат переписчики. Но наша область в пробной переписи, когда будут ходить переписчики, не участвует. У нас будет только онлайн-опрос». Однако использование Интернет-ресурса позволит нашему региону уменьшить стоимость проведения переписи населения и сократить время на обработку данных. Также появились новые вопросы в анкете, в частности они связаны с постоянным местом работы.





Всеволод Трифонов

2 октября 2018 года







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