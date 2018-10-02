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В Жилинской школе открыли отремонтированный спортзал

Обновленный спортзал в Жилинской школе первыми опробовали ученики начальных классов. Они признались, что узнали его с трудом. По их мнению, в таком зале можно достичь больших спортивных высот.

Открытие спортзала превратилось в праздник с концертными номерами и мастер-классом, где ребята смогли пострелять из электронного пистолета. Капитальный ремонт здесь затеяли два месяца назад, в рамках партийного проекта «Единой России» - «Детский спорт».

Олег Кошелев, зампред орловского Облсовета: «Сегодня уже отремонтировано 78 подобных спортивных учреждений, и до конца года будет сделано еще 18. Это не первый объект, который вводится в этом году. На сегодняшний день потрачено почти 109 миллионов, еще 31 миллион находится в работе - для создания замечательных условий для развития физической культуры и с порта в сельской местности».

Почти два с половиной миллиона ушло на замену кровли, фасада, полов, системы отопления, но главное - провели горячую воду. Появились раздевалки для мальчиков и для девочек, в каждой - санузлы, установили и душевые.

Алла Гринёва, директор Жилинской средней общеобразовательной школы: «Когда нет ремонта ежегодного, то здание ветшает, и за эти два месяца произошла огромная, колоссальная работа, практически здание на 80% обновлено».

Ремонт завершен, остались последние штрихи: установить гимнастическую лестницу и бревна. Новое спортоборудование точно оценят на «отлично» все 260 ребят, которые учатся в Жилинской школе.