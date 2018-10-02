Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


вторник
2.10.2018
17:59:12
Новости
Все новости
Видео

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

В Жилинской школе открыли отремонтированный спортзал

В зале стало гораздо светлее и теплее, а в раздевалках появились душевые.

Обновленный спортзал в Жилинской школе первыми опробовали ученики начальных классов. Они признались, что узнали его с трудом. По их мнению, в таком зале можно достичь больших спортивных высот. 
 
Открытие спортзала превратилось в праздник с концертными номерами и мастер-классом, где ребята смогли пострелять из электронного пистолета. Капитальный ремонт здесь затеяли два месяца назад, в рамках партийного проекта «Единой России» - «Детский спорт». 
Олег Кошелев, зампред орловского Облсовета: «Сегодня уже отремонтировано 78 подобных спортивных учреждений, и до конца года будет сделано еще 18. Это не первый объект, который вводится в этом году. На сегодняшний день потрачено почти 109 миллионов, еще 31 миллион находится в работе - для создания замечательных условий для развития физической культуры и с порта в сельской местности».
Почти два с половиной миллиона ушло на замену кровли, фасада, полов, системы отопления, но главное - провели горячую воду. Появились раздевалки для мальчиков и для девочек, в каждой - санузлы, установили и душевые. 
Алла Гринёва, директор Жилинской средней общеобразовательной школы: «Когда нет ремонта ежегодного, то здание ветшает, и за эти два месяца произошла огромная, колоссальная работа, практически здание на 80% обновлено».
Ремонт завершен, остались последние штрихи: установить гимнастическую лестницу и бревна. Новое спортоборудование точно оценят на «отлично» все 260 ребят, которые учатся в Жилинской школе.



Анна Вайсергисер
2 октября 2018 года

 


На главную страницу
© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта