Новости версия для печати В академическом театре им. Тургенева состоялось открытие 79-ого филармонического сезона и фестиваля «Орловская музыкальная осень» Прозвучала музыка Верди, Гершвина, Родриго. Выступили прекрасные столичные солисты, которые сумели превратить концерт в настоящую музыкальную феерию.



Новый сезон, как дирижерский фрак, - классический и модный. Впрочем, для Губернаторского симфонического оркестра сезон начался чуть раньше - на Днях Орловщины в Москве. Василий Шкапцов, дирижер губернаторского симфонического оркестра: «У нас были такие ответственные гастроли в Москве, с которыми наш коллектив справился на хорошем уровне, и это для нас было знаковое выступление – в Москве мы не выступали с оркестром ни разу, и это явилось важным событием в жизни оркестра». Для своих орловских поклонников артисты стараются еще больше. Поэтому начало сезона в этом году больше похоже на музыкальный пир. В программе – Верди, Родриго. Гершвин. Новый сезон – это новые для Орла приглашенные солисты, которые уже получили известность не только в России, но и в мире. Мария Буйносова стажировалась в центре оперного пения Галины Вишневской, в 2017 году стала победителем телевизионного проекта «Большая опера». В ее репертуаре партии из опер «Борис Годунов», «Евгений Онегин», «Кармен», «Травиата» и многих других. С недавних пор Мария Буйносова солистка театра «Новая опера» в столице. В Орле артистку долго не отпускали со сцены, и венцом ее выступления стало исполнение «Реквиема» Верди в сопровождении камерного хора «Лик». Мария Буйносова исполняла его впервые. Во втором отделении с оркестром выступили гитарист, лауреат многих музыкальных конкурсов Ровшан Мамедкулиев, который давал концерты, как в Большом зале Московской консерватории, так и в Карнеги-холле. Музыкант выбрал знаменитый «Аранхуэсский концерт» Хоакина Родриго, и эту музыку, которая очень часто используется и на телевидении и на радио, конечно, узнали все. Завершила открытие сезона пианистка Маргарита Поспелова, которая с феноменальной техникой и глубоким чувством исполнила «Голубую рапсодию» Гершвина. Все, кто пришел на открытие сезона и фестиваля, не прогадали и с удовольствием делились эмоциями от услышанного. Особенно впечатлил многих «Реквием». Как всегда, орловцев ждут новые музыкальные открытия, в новом сезоне будет много знакомых имен. Кстати, полюбившийся зрителям гитарист Ровшан Мамедкулиев в феврале даст в Орле сольный концерт. А на этой неделе, уже 6 октября в рамках проекта «Молодые исполнители» будет играть пианист из Санкт-Петербурга Иван Александров (6+).





Эва Стасюлевич

2 октября 2018 года







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