Новости версия для печати Клуб книголюбов-краеведов «Орловский библиофил» стал площадкой для презентации сразу трёх научно-издательских проектов, посвящённых легендарному орловцу Илье Старинову Авторы – сотрудники среднерусского института – филиала РАНХиГС больше года собирали информацию из различных источников – от военных архивов до воспоминаний современников партизана-диверсанта.



Конспиративное название – Школа пожарных, на деле же – школа подготовки минно-подрывников. История о том, как орловские партизаны взрывали десятки танков и самолётов, пускали под откос сотни военных эшелонов, уничтожали тысячи гитлеровских солдат и офицеров в нашем краю знают с самого детства. Как и имя одного из основателей той диверсионной школы – Ильи Григорьевича Старинова. Виктор Ливцов, доктор исторических наук: «У него был инженерный гений. Его книги по минно-подрывному делу даже не устарели до сих пор. Это был человек блестящей эрудиции, замечательный педагог, солдат столетия, как его называют». А ещё его называют «дед российского спецназа». Увековечить имя Ильи Старинова взялась команда авторов из Среднерусского института управления. Собрав воедино данные документов Государственного военного архива, Государственного архива Орловской области, ряда других источников, значительная часть которых впервые ввелась в научный оборот, а также воспоминания знакомых нашего легендарного земляка и очевидцев событий, где он участвовал, авторы представили сразу три издания: «Илья Старинов. Сто лет секретной жизни», ««Илья Старинов. Иллюстративная биография» и монография в двух томах «Илья Старинов. Биография в архивных документах». Приобрести данные труды вряд ли удастся, но ознакомиться с ними возможно: публичная библиотека имени Бунина располагает обязательным тиражом всех этих изданий. Также авторы анонсировали ещё один труд «Илья Старинов и Орловский край». Вполне вероятно, что книга пойдёт в печать уже в этом году.





Антон Киселёв

2 октября 2018 года







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