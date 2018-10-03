Новости версия для печати Товар - изъяли, торговлю - закрыли В Мценске сбывали алкоголь без акцизных марок.



Во время рейда сотрудники полиции изъяли 800 литров контрафакта. Продукция направлена на экспертизу. На данный момент возбуждено уголовное дело по факту сбыта алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Санкции по этой статье - наложение административного штрафа в размере от тридцати до пятидесяти тысяч рублей.





Мария Семак

3 октября 2018 года







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