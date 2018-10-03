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Орловская область готовится к предстоящей зиме

Как сообщили в администрации области, к середине месяца на Орловщину поступит свыше 16 тысяч тонн соли для приготовления реагентов.

Проинспектированы производственные базы, отопительные системы помещений, стоянки и комнаты отдыха для водителей спецтехники. Создан аварийный запас горюче-смазочных материалов в объеме 60 тысяч литров.

В соответствии с распоряжением правительства до конца года дополнительно закупят дорожно-строительную технику и оборудование. Напомним, парк региона уже пополнили 23 единицы коммунальной техники, полученные из Москвы и Санкт-Петербурга. 12 машин будут задействованы в уборке улиц областного центра.