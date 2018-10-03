Новости версия для печати Обучение с перспективой на будущее В орловском опорном вузе открыли «Школу будущих профессий».



В этом году за парты института сядут 200 школьников. Педагоги разработали специальную программу подготовки, чтобы познакомить ребят с технологиями, которые будут популярны через 5-10 лет. В списке проекта - биотехнологии, IT-технологии, мехатронные системы, психология и другие направления.





Мария Семак

3 октября 2018 года







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