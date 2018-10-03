Новости версия для печати Включать и выключать уличные фонари в Орле будут по графику Проблема несвоевременного включения и выключения уличных фонарей в последнее время беспокоила жителей города. Как сообщили на рабочем совещании в мэрии Орла, эта проблема урегулирована.



График предусматривает включение освещения вечером через 10 минут после захода солнца, но до наступления навигационных сумерек, и отключение за полчаса до рассвета. На протяжении месяца время работы наружного освещения будет корректироваться ежедневно на 2-4 минуты. Ознакомиться с графиком включения и отключения установок наружного освещения можно в разделе «Городская среда» на официальном сайте администрации города Орла.





Орловское Информбюро

3 октября 2018 года







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