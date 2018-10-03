Новости версия для печати Не уложился в сроки – получи штраф Жители одного из домов по улице Грановского в Орле ремонта дворовой территории ждали с нетерпением, и начавшиеся работы радовали темпами. Но потом рабочие просто пропали из двора, оставив перерытую дорогу и развороченные тротуары. Устав ждать и с опаской глядеть на календарь, жители позвонили в нашу редакцию.



Попасть в программу «Формирование комфортной городской среды» жители с улицы Грановского пытались еще с момента ее появления, удалось лишь в этом году. Подрядчик сразу рьяно взялся за дело: перерыли дорогу, сняли старые бордюры на тротуарах, но пыл быстро угас.

Антонина Чистякова, жительница дома №2 по улице Грановского: «Плиты демонтировали. Это сделали в два дня. После этого работы прекратились. Это было в 20 числах августа». Анатолий Гуренко, житель дома №5 «А» по ул. Цветаева: «Это строительство перекрыло нам весь кислород, ни пройти - ни проехать. Наверное, нужно было хотя бы сделать проходы». К сожалению, этот пункт в планах реконструкции дворовой территории не предусмотрен.

Алексей Костиков, начальник производственного отдела УКС г. Орла: «Это временные неудобства, на время ремонта. К сожалению, на данной дворовой территории нет возможности организовать проезд и временный проход». Олег Козонов, главный инженер подрядной организации: «Вода была, лужи после дождей были. Наверное, можно было что-нибудь придумать, если постараться, но этот момент мы не продумали». Не думал подрядчик и когда брал на лето сразу три объекта, вот и не рассчитал сил. Работы приостановили, оставив с двух сторон от тротуара открытыми глубокие траншеи, предназначенные для бордюров. По этому разбитому тротуару проходят и дети и взрослые. Этот тротуар они прозвали «тропой смерти» - строители оставили там металлические штыри, обезопасив их обрезанными пластиковыми бутылками.

Владимир Платонов, житель дома №6 по ул. Грановского: «После дождя было очень скользко. Я переходил дорогу, поскользнулся и получил перелом руки со смещением трех пальцев». И таких историй с ушибами и переломами у жителей наберется на целую летопись. Вот и собрались все вместе, чтоб хоть как-то сдвинуть дело с мертвой точки. И - о чудо! Толи приезд нашей съемочной группы, толи так «звезды сошлись», но сразу после съемок появился вагончик и пара рабочих. И закипела работа.

Олег Козонов, главный инженер подрядной организации: «Я время не засекал, но остановка работы была, и она была связана с финансовыми проблемами. Сейчас проблем нет, работы идут. Обещаний никаких давать не буду, но мне нужно 14 не дождливых дней». Алексей Костиков, начальник производственного отдела УКС г.Орла: «В соответствии с действующим законодательством, наша организация ведет претензионную работу – за то, что сроки работ не соответствуют фактическому исполнению контракта, подрядной организации будут начислены штрафные санкции в виде пенни». Получается, что жителям теперь придется уповать на погоду, ведь в дождь подрядчик не будет класть новый асфальт, устанавливать бордюры, урны и скамейки, которых по проекту будет 9, или менять светильники, последние, кстати, на подъездах есть - новые, энергосберегающие. Чтоб их не трогали, а деньги потратили на что-нибудь другое, к примеру, на дополнительные урны или лавочки, жителям нужно написать заявление и средства будут перенаправлены.









Анна Вайсергисер

3 октября 2018 года







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