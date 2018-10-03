Новости версия для печати Сегодня в Орле должен начаться отопительный сезон Глава администрации Орла Александр Муромский подписал постановление о начале отопительного сезона с третьего октября.



Как сообщили на рабочем совещании в мэрии, 50% тепломагистралей города уже заполнены водой. Сегодня дома начнут подключать к теплоносителям. На то, чтобы во все квартиры пришло тепло, нужно примерно пять дней.





Орловское Информбюро

3 октября 2018 года







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