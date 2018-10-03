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В Орле прошел смотр готовности сил и средств региональной гражданской обороны

Уметь оперативно реагировать на любую чрезвычайную ситуацию, погодную, природную, или техногенную – такова задача всероссийских учений. Они идут во всех регионах страны.

Смотр готовности сил и средств региональной гражданской обороны прошел на территории орловского аэропорта.

Непогода, которая разразилась в Орле к началу смотра, сразу выявила одно из слабых мест: не все формирования оказались снабжены спецодеждой.

Осмотрев строй спасателей, аварийщиков и правоохранителей, проверяющие прошли в городок жизнеобеспечения. Здесь предусмотрено все, что может понадобиться при ликвидации ЧС.
Николай Злобин, зампред правительства Орловской области по развитию инфраструктуры: «Несмотря на дождь, на плохие погодные условия, видно, что люди готовились, что наши спасательные организации и другие службы готовы».
Главный спасатель области к похвалам присоединился и объяснил, почему вопрос форменной одежды на этот раз встал ребром.
Александр Новиков, начальник ГУ МЧС России по Орловской области: «Проводим тренировку в рамках гражданской обороны, будем выполнять задачи, связанные с ведением боевых действий или с последствиями боевых действий, соответственно должны быть приняты меры по оснащению, по защите личного состава».
Смотр – вовсе не финал тренировки, а лишь ее преддверие. Масштабные учения региональной службы ГО пройдут на Орловской ТЭЦ.




Иван Суверин
3 октября 2018 года

 


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