В Орле прошел смотр готовности сил и средств региональной гражданской обороны

|
|
В Орле прошел смотр готовности сил и средств региональной гражданской обороныУметь оперативно реагировать на любую чрезвычайную ситуацию, погодную, природную, или техногенную – такова задача всероссийских учений. Они идут во всех регионах страны.
Смотр готовности сил и средств региональной гражданской обороны прошел на территории орловского аэропорта.
Непогода, которая разразилась в Орле к началу смотра, сразу выявила одно из слабых мест: не все формирования оказались снабжены спецодеждой.
Осмотрев строй спасателей, аварийщиков и правоохранителей, проверяющие прошли в городок жизнеобеспечения. Здесь предусмотрено все, что может понадобиться при ликвидации ЧС.
Главный спасатель области к похвалам присоединился и объяснил, почему вопрос форменной одежды на этот раз встал ребром.
Николай Злобин, зампред правительства Орловской области по развитию инфраструктуры: «Несмотря на дождь, на плохие погодные условия, видно, что люди готовились, что наши спасательные организации и другие службы готовы».
Смотр – вовсе не финал тренировки, а лишь ее преддверие. Масштабные учения региональной службы ГО пройдут на Орловской ТЭЦ.
Александр Новиков, начальник ГУ МЧС России по Орловской области: «Проводим тренировку в рамках гражданской обороны, будем выполнять задачи, связанные с ведением боевых действий или с последствиями боевых действий, соответственно должны быть приняты меры по оснащению, по защите личного состава».