Новости версия для печати В Орле прошел смотр готовности сил и средств региональной гражданской обороны Уметь оперативно реагировать на любую чрезвычайную ситуацию, погодную, природную, или техногенную – такова задача всероссийских учений. Они идут во всех регионах страны.



Смотр готовности сил и средств региональной гражданской обороны прошел на территории орловского аэропорта.



Непогода, которая разразилась в Орле к началу смотра, сразу выявила одно из слабых мест: не все формирования оказались снабжены спецодеждой.



Осмотрев строй спасателей, аварийщиков и правоохранителей, проверяющие прошли в городок жизнеобеспечения. Здесь предусмотрено все, что может понадобиться при ликвидации ЧС.

Николай Злобин, зампред правительства Орловской области по развитию инфраструктуры: «Несмотря на дождь, на плохие погодные условия, видно, что люди готовились, что наши спасательные организации и другие службы готовы». Главный спасатель области к похвалам присоединился и объяснил, почему вопрос форменной одежды на этот раз встал ребром.

Александр Новиков, начальник ГУ МЧС России по Орловской области: «Проводим тренировку в рамках гражданской обороны, будем выполнять задачи, связанные с ведением боевых действий или с последствиями боевых действий, соответственно должны быть приняты меры по оснащению, по защите личного состава». Смотр – вовсе не финал тренировки, а лишь ее преддверие. Масштабные учения региональной службы ГО пройдут на Орловской ТЭЦ.









Иван Суверин

3 октября 2018 года







На главную страницу





