Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 15 ДТП Из них два ДТП с пострадавшими, в результате два человека получили телесные повреждения.



2 октября в 12:20 водитель автомобиля «ВАЗ-11113», двигаясь по автодороге Орел-Тамбов, не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель автомобиля получил телесные повреждения.



2 октября в Орле в 17:00 водитель транспортного средства «Чери-А15» двигался по ул.1-я Курской, в районе д. 97 не уступил дорогу и допустил столкновение с «ПАЗ-32053», который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель «Чери» получил телесные повреждения, с места ДТП бригадой скорой помощи доставлен в больницу

им. Семашко, назначено амбулаторное лечение.





Орловское Информбюро

3 октября 2018 года







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