Новости версия для печати Минувшим вечером в Орле маршрутка попала в ДТП Один человек пострадал.



ДТП, участниками которого стали легковая иномарка и автобус маршрутного такси, произошло в Железнодорожном районе города. Столкновение автомобиля «Чери» и автобуса «ПАЗ», следовавшего по 71-му маршруту, случилось прямо на трамвайных путях. Пытаясь избежать ДТП, водитель маршрутки тормозил блокировкой колес, но на гладких рельсах машину продолжало нести вперед.



К счастью для водителя «Чери», столкновение произошло по касательной траектории. При ударе лоб в лоб автомобилисту, который, к тому же, пренебрег ремнем безопасности, было бы не сдобровать. Предварительный диагноз, поставленный мужчине медиками скорой помощи – рассеченная рана головы с подозрением на сотрясение мозга. В маршрутке обошлось без пострадавших.



По словам полицейских, этот нерегулируемый перекресток местом аварии становится не впервые.

Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде ОБ ДПС: «Водитель транспортного средства «Чери-А15» двигался по ул.1-я Курской, в районе д. 97 допустил столкновение с автобусом ПАЗ. По предварительным данным причиной ДТП послужило то, что водитель автомобиля «Чери» не уступил дорогу на неравнозначном перекрестке. В результате ДТП водитель «Чери» получил телесные повреждения». Если автомобильный трафик через перекресток авария затруднила, то движение трамваев сделала и вовсе невозможным. Возмещать простой и упущенную выгоду МУП ТТП со временем, вероятнее всего, придется виновнику происшествия.





Иван Суверин

3 октября 2018 года







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