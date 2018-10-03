Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Вентиль – открыт. Сегодня в жилом секторе Орла стартовал отопительный сезон.



- Остановка не по маршруту. Рейсовый автобус с пассажирами попал в ДТП.



- Героям – низкий поклон от потомков. Сегодня в Орле вспоминают десантников, которые 77 лет назад остановили наступление на Орел.



- Прекрасный, но не слабый пол. Орловчанка стала призером на турнире боевых искусств.

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Вести-Орёл

3 октября 2018 года







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