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Андрей Клычков встретился с представителями компаний-инвесторов, реализующих проекты в Новосильском и Болховском районах

Как сообщает информационный портал Орловской области, участниками встречи стали руководители компаний, строящих тепличные комплексы − соинвестор ООО «ЭкоПродукт» Александр Яворский и генеральный директор ООО «ТД Леро» Дмитрий Ларичев, генеральный директор и исполнительный директор ООО «Промпарк» Вячеслав Иванов и Денис Буданов.

Компания «ЭкоПродукт» реализует проект по строительству тепличного комплекса площадью 7 га в поселке Успенский Болховского района. Строительство первой очереди тепличного комплекса выходит на финишную прямую, сдача объекта запланирована на конец ноября.

Сметная стоимость инвестиционного проекта более 1,9 млрд рублей. Производственные мощности позволят выращивать более 8 тыс. тонн овощей в год. Более 100 рабочих мест будет создано на новом сельхозпредприятии.

Еще один перспективный проект реализуется на территории Новосильского района. Компания ООО «Промпарк» строит высокотехнологичный тепличный комплекс для выращивания овощной продукции защищенного грунта. Завершение первой очереди строительства запланировано на конец 2018 года. В эксплуатацию будет введено 6,5 га теплиц. Общая площадь комплекса после завершения строительства составит 12 га. Общий объем инвестиций превысит 3 млрд рублей. Почти половина этой суммы уже вложена в проект. На предприятии будет создано 120 рабочих мест. В год в теплицах будет выращиваться 3,5 тыс. тонн огурцов, 2,2 тыс. тонн томатов, 108 тонн салата.

Как отметил губернатор Андрей Клычков, инвесторам будет оказана всесторонняя поддержка и содействие.

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области