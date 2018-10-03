Новости версия для печати

Орловские каратисты продолжают завоевывать призовые места на различных соревнованиях

В Перми прошел Чемпионат и Первенство России по киокусинкай каратэ среди юниоров. Орловские спортсмены вернулись оттуда с наградами: Нарек Мирзоян завоевал «золото», а Владислав Якушин – «бронзу». И если в этих соревнованиях честь города отстаивали юноши, то на 11-х открытых Всероссийских юношеских играх боевых искусств в Анапе отличилась уже представительница прекрасной половины человечества - орловчанка Ксения Никитина. Она завоевала бронзовую медаль.

Впереди у спортсменов новые бои, и настрой один – побеждать.















