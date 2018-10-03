|
среда
3.10.2018
20:07:33
|
|
«Нас водила молодость…»Юбилею комсомола посвящается.
В этом году исполняется 100 лет комсомолу. В октябре 1918 года в России была создана организация «Российский Коммунистический Союз Молодежи», получивший впоследствии имя «Комсомол». В годы Советской власти в комсомоле состояли десятки миллионов молодых людей в возрасте от 14 до 28 лет. Это было мощное средство не только объединения, но и воспитания юношей и девушек.
Сегодня в первой передачи цикла «Нас водила молодость…» мы знакомим вас с Василием Николаевичем Аристарховым, прошедшим путь от рядового комсомольца сельской школы до кадрового работника областного комитета комсомола. Первую программу смотрите сегодня в 21:00 на телеканале «Россия-24».
|© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта