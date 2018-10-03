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«Нас водила молодость…»

В этом году исполняется 100 лет комсомолу. В октябре 1918 года в России была создана организация «Российский Коммунистический Союз Молодежи», получивший впоследствии имя «Комсомол». В годы Советской власти в комсомоле состояли десятки миллионов молодых людей в возрасте от 14 до 28 лет. Это было мощное средство не только объединения, но и воспитания юношей и девушек.

Сегодня в первой передачи цикла «Нас водила молодость…» мы знакомим вас с Василием Николаевичем Аристарховым, прошедшим путь от рядового комсомольца сельской школы до кадрового работника областного комитета комсомола. Первую программу смотрите сегодня в 21:00 на телеканале «Россия-24».