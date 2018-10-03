Новости версия для печати Сегодня на орловской ТЭЦ прошли учения Сегодня в жилом секторе Орла официально стартовал отопительный сезон. И именно сегодня к орловской ТЭЦ, которая снабжает большинство домов города теплом, были стянуты спецавтомобили всех служб экстренного реагирования. Там прошла масштабная тренировка.



Орловская ТЭЦ не зря отнесена к числу критических объектов: тепло отсюда получает большинство домов города, и любой сбой в холодную погоду грозит настоящим ЧП. Именно такое происшествие было положено в основу сценария учений. Все было рассчитано так, чтобы по максимуму задействовать формирования гражданской обороны региона - как штатные, так и внештатные. Александр Новиков, начальник ГУ МЧС России по Орловской области: «Был выбран наиболее уязвимый объект – резервуарный парк. По замыслу, в результате технического процесса произошло нарушение и загорание мазута, вытекшего из резервуара». Первоначальные задачи по ликвидации условного ЧП ложатся на орловский пожарный гарнизон и поисково-спасательную службу. Пока техногенная группа извлекает из-под завалов одного пострадавшего, аварийная бригада энергетиков уже выносит другого. Тем временем вокруг очага условного пожара прокладываются рукавные линии. Пенная атака проводится со всех направлений. К этому времени место действие оцеплено полицией и военными. Александр Новиков, начальник ГУ МЧС России по Орловской области: «В ходе этих учений мы отрабатывали слаженность, чтобы четко понимали прохождение оперативной информации в принятии и выработке единого решения по остановке и ликвидации чрезвычайной ситуации». Условный пожар ликвидирован, а вот разлив нефтепродуктов, по замыслу учений, продолжается. Спасателям нужно оградить нефтяное пятно на поверхности Оки специальными бонами, чтобы потом нейтрализовать сорбентом. Николай Злобин, зампред правительства Орловской области по развитию инфраструктуры: «Приблизить учения к реальным условиям, конечно, очень сложно. Но сегодня все отработали очень качественно, быстро и в срок, невзирая на погоду. Молодцы! Я им очень благодарен». 4 октября – День Гражданской обороны. Традиция праздновать День ГО масштабными учениями в МЧС сохраняется уже несколько лет. На этот раз тренировка длилась целых трое суток.





Иван Суверин

3 октября 2018 года







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