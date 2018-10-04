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Вниманию водителей!

4 октября проезд будет запрещен : по ул. Пролетарская гора, по ул. Горького (от ул. Брестской до ул. Пионерской), по пл. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора). Выбирать объездные маршруты придется с 15:30 до 19:00.

До 19:00 запрещена парковка между гостиницей «Салют» и пл. Ленина, на площадке между домом №28 по ул. Горького и на пл. Ленина, по ул. Горького (от пл. Ленина до ул. Пионерской).