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четверг
4.10.2018
8:57:31
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Вниманию водителей!Новобранцы орловского юридического института готовятся к присяге. Сегодня состоится репетиция церемонии, в связи с чем движение в центре города временно перекроют.
4 октября проезд будет запрещен: по ул. Пролетарская гора, по ул. Горького (от ул. Брестской до ул. Пионерской), по пл. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора). Выбирать объездные маршруты придется с 15:30 до 19:00.
До 19:00 запрещена парковка между гостиницей «Салют» и пл. Ленина, на площадке между домом №28 по ул. Горького и на пл. Ленина, по ул. Горького (от пл. Ленина до ул. Пионерской).
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