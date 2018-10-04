Сегодня – День гражданской обороны

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четверг
4.10.2018
8:57:30
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Сегодня – День гражданской обороныВ нашей стране эта структура появилась 86 лет назад. В преддверии праздника сотрудники орловского ведомства приняли участие во всероссийской тренировке. Масштабные учения прошли на Орловской ТЭЦ.
Спектр задач ведомства весьма широк – это предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, пожаров, техногенных катастроф, формирование культуры безопасности жизнедеятельности, защита населения и территорий от всевозможных угроз.
В систему гражданской обороны входят практически все службы - от военизированных до коммунальных. В Орловской области функционирует Учебно-методический центр по ГОЧС. В группе, предназначенной для ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, почти 2700 человек и 856 единиц техники. На территории области имеется 379 резервных источников электроснабжения, 263 пунктов временного размещения населения, созданы резервы финансовых и материальных средств, топлива и продуктов питания.
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