Новости версия для печати Сегодня – День гражданской обороны В нашей стране эта структура появилась 86 лет назад. В преддверии праздника сотрудники орловского ведомства приняли участие во всероссийской тренировке. Масштабные учения прошли на Орловской ТЭЦ.



Спектр задач ведомства весьма широк – это предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, пожаров, техногенных катастроф, формирование культуры безопасности жизнедеятельности, защита населения и территорий от всевозможных угроз. В систему гражданской обороны входят практически все службы - от военизированных до коммунальных. В Орловской области функционирует Учебно-методический центр по ГОЧС. В группе, предназначенной для ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, почти 2700 человек и 856 единиц техники. На территории области имеется 379 резервных источников электроснабжения, 263 пунктов временного размещения населения, созданы резервы финансовых и материальных средств, топлива и продуктов питания.





Мария Семак

4 октября 2018 года







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