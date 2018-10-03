Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Они вернулись из боя. Сегодня с почестями предали земле останки 107 бойцов Великой Отечественной войны. Имена троих удалось установить. - Готовность номер один. Сегодня к орловской ТЭЦ были стянуты все службы экстренного реагирования. - Никто кроме них. Сегодня орловцы поклонились подвигу десантников. - Есть такое призвание. В Орле чествовали учителей.





Вести-Орёл

3 октября 2018 года







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