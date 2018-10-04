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четверг
4.10.2018
13:08:50
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Внимание! Розыск!Орловская Госавтоинспекция разыскивает очевидцев ДТП.
Сотрудниками ГИБДД УМВД России по Орловской области проводится проверка информации, поступившей из медицинского учреждения. 2 октября примерно в 12 часов 10 минут на не регулируемом пешеходном переходе в районе поликлиники №2, на ул. М.Горького, совершен наезд на пешехода (мужчину 1987 г.р.).
Водитель, допустивший наезд, предположительно управлял автомобилем «Рено Логан» золотистого цвета, оставил место происшествия. Требуются очевидцы, а также водители автомобилей с видеорегистратором, в указанное время двигавшиеся по ул. М. Горького.
Всем, кто владеет какой-либо информацией, просьба сообщить в Дежурную часть ОБДПС ГИБДД по телефону 72-90-00.
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