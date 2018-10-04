Новости версия для печати В Орёл прибыла делегация из немецкого города-побратима Оффенбаха-на-Майне Сегодня экс-бургомистр Вольфганг Ройтер и мэр Орла Василий Новиков обсудили сферы сотрудничества, которые необходимо развивать.



Именно Вольфганг Ройтер 30 лет назад подписывал договор о сотрудничестве между городами-побратимами - Орлом и Оффенбахом-на-Майне.



За эти годы наши города достигли высоких результатов в партнёрстве. В ежегодном обмене школьниками и студентами, гостящими друг у друга, в туризме. Помимо этого в обоих городах работают партнёрские клубы.



За три дня в Орле делегация планирует посетить гимназию №39 имени Шиллера, краеведческий музей, институт иностранных языков и художественно-графический факультет Госуниверситета, осмотреть достопримечательности Орла, побывать в музыкальной школе имени Калинникова и на экскурсии в Военно-историческом мемориальном комплексе «Вяжи» в Новосильском районе.

Вольфганг Ройтер, экс-обер-бургомистр г. Оффенбаха-на-Майне (Германия): «Я вижу, что партнёрство наше живёт. Мы приложим все усилия, чтобы оно развивалось и в дальнейшем, причём не только в тех сферах, где мы уже достигли результатов, но и в новых».





Антон Киселёв

4 октября 2018 года







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