Новости версия для печати 100 лет на страже биологической безопасности страны На Орловской биофабрике отметили юбилей. Предприятие было создано в 1918 году для производства вакцины против сибирской язвы, опаснейшего заболевания, которое поражает и людей, и животных. И до сегодняшнего дня нельзя сказать, что это заболевание «в прошлом». Вспышки регистрируются по всему миру. И справиться с вирусом помогает именно орловская вакцина.



Орловская бактериологическая лаборатория, на базе которой был создан ветеринарно-бактериологический институт, а затем биофабрика, была образована в очень трудном для страны 1918 году. Уже это говорит о том, насколько опасным и вредоносным заболеванием является сибирская язва. Она поражает дикий животных, и домашний скот, и людей. Поэтому предприятие - режимное. Попасть в рабочую зону можно только по специальному разрешению после обязательных прививок. Хотя производство безопасное даже для поселка. Выведены штаммы бактерии, которые не вызывают заболевания, но при введении в организм человека или животного формируют иммунитет к заболеванию. Производят также препараты для диагностики и лечения сибирской язвы.



У зам. директора Орловской биофабрики Николая Мятичкина в этом году своя знаменательная дата. Он пришел на предприятие ровно 40 лет назад и знает о производстве практически все.

Николай Мятечкин, заместитель директора Орловской биофабрики: «Мы обеспечиваем не только нашу страну, но свою вакцину продаем Грузии, Азербайджану, Казахстану, и в последнее время нас попросила Молдавия». Случаи проявления болезни крайне редкие. Но это не значит, что сибирская язва побеждена. Бактерия может покрываться капсулой и в таком состоянии ждать своего часа столетиями. Вспышка болезни впервые за 75 лет была, например, зарегистрирована в 2016 году в Ямало-Ненецком автономном округе, где несколько лет не проводили вакцинацию оленей. Побороть эпидемию помогли препараты, изготовленные в Орле.

Николай Мельник, президент национальной ассоциации организаций ветеринарно-биологической промышленности, доктор ветеринарных наук: «В кратчайший срок сделали 4,5 миллиона доз вакцины и отправили в Ямало-Ненецкий автономный округ. Там была сделана стопроцентная вакцинация поголовья оленей, и было прекращено распространение «сибирки». В связи с увеличением численности населения, его мобильности болезнетворные микроорганизмы стали очень быстро меняться и распространяться. Изменились, по словам ученых, взаимоотношения между макро и микромиром.

Анатолий Самуйленко, директор Всероссийского научно-исследовательского и технологического института биологической промышленности, академик РАН: «Непрерывность передачи микроорганизмов от одного макроорганизама (это животное, человек) к другому – ускорилась примерно в сто тысяч раз». В связи с этим меняются технологии производства биопрепаратов, ужесточаются требования к безопасности производства. Планируется и реконструкция биофабрики. Главное при этом, по мнению руководителя, передать новому поколению накопленные за столетие опыт и знания и на этой основе идти дальше, создавая новые, более эффективные вакцины.

Григорий Зулев, и. о. руководителя Орловской биофабрики: «Производство у нас весьма специфическое. Об этом производстве в учебниках не написано, все приходится познавать ан практике. Старые кадры, которые занимались сибирской язвой ушли или уходят. Если останутся знания у нового поколения, то соответственно будем их по возможности улучшать». На торжественном собрании, посвященном юбилею, много добрых слов было сказано в адрес людей работающих на предприятии, о вкладе, который они вносят в обеспечение биологической безопасности страны. Были вручены почетные грамоты и благодарности Минсельхоза России, Центрального комитета профсоюзов, губернатора Орловской области, а также выпущенные к юбилею памятные медали. Их получили ветераны, многие из которых отработали на предприятии по 40-50 и более лет.





Владислав Кузнецов

4 октября 2018 года







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