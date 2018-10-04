Новости версия для печати Орловцы вместе с ансамблем танца «Славица» отметили 123-й день рождения выдающегося русского поэта Сергея Есенина Концерт «Вспоминая Сергея Есенина» прошёл накануне в концертном зале «Славицы».



Стихи и основанные на них песни составили большую часть программы. «Отговорила роща золотая», «Вижу сон. Дорога черная...», «Спит ковыль. Равнина дорогая» - эти и другие произведения поэта напомнили зрителям концерта о том, что тема любви к Родине и её природе была главной в лирике Есенина.

Наталья Кирдеева, директор, художественный руководитель МБУК ансамбль танца «Славица»: «Очень приятно, что к творчеству Сергея Есенина обращаются наши композиторы-земляки. Это и Евгений Дербенко, и Александр Крепких. И вдвойне приятно, что орловчане с удовольствием приходят на это мероприятие, чтобы вместе разделить с нами радость этого праздника».





Антон Киселёв

4 октября 2018 года







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