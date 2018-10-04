Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Три десятка лет – в дружбе и согласии. Орел встретил делегацию из немецкого города-побратима.



- Призыв – звонить и спрашивать. Для новобранцев и их родителей начали работать «горячие линии».



- Сто лет на страже биологической безопасности страны.

Именно орловская вакцина помогла справиться со вспышкой сибиркой язвы на Крайнем Севере.



- Сегодня день гражданской обороны. Его встречают – масштабными учениями.

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Вести-Орёл

4 октября 2018 года







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